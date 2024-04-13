МВД проверит, как вели себя полицейские с женой советника посольства Киргизии

В МВД начали служебную проверку после жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции от супруги сотрудника посольства Киргизии. Об этом 13 апреля в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.
Полиция в Москве 8 апреля проводила профилактический обход жилого сектора. Как сообщает Волк, жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять правоохранителям удостоверяющие личность документы. Она представилась супругой сотрудника дипмиссии Киргизии.
В ведомстве подчеркнули, что полицейские не входили в квартиру и не оказывали на женщину давление. Кроме того, в отделе полиции, к которому территориально относится дом, о том, что в квартире живет семья дипломата, не знали.
«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Волк.
Днем ранее представители МИД Киргизии во время встречи с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым выразили озабоченность действиями полиции в отношении члена семьи советника посольства республики. Действия российских правоохранителей в ведомстве расценили как недопустимые, требующие разбирательства и наказания виновных.