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    Проблему с нашествием крыс в Выборгском районе попытались решить. Но грызуны хитрее

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    Крысам, поселившимся в здании трансформаторной подстанции на Светлановском проспекте, 35, литера Б, дали отпор: фундамент забетонировали, а решетку заварили. Но грызуны никуда не делись, о чем 12 апреля сообщила «Фонтанке» Алёна — одна из местных жительниц.

    читатель «Фонтанки»

    Женщина обратилась в VK к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, но ответ последовал от ПАО «Россети Ленэнерго», которому и принадлежит здание подстанции: «Со стороны сетевой организации в апреле 2024 года предприняты ремонтные и профилактические меры, препятствующие попаданию крыс в здание трансформаторной подстанции: отремонтированы жалюзийные решетки, забетонированы».

    В пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что на территории трансформаторной подстанции была проведена дератизация, подвальную зону залили бетоном, а решетку заварили.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Тем не менее крысы продолжают жить в норах, примыкающих к зданию подстанции. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Выборгского района.

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    По словам Алёны, крысы успели сделать новые норы за подстанцией, поскольку прежние были завалены камнями. Кто их таким образом заделал — неизвестно.

    читатель «Фонтанки»

    Ранее о борьбе с крысами у Казанского собора отчитались в администрации Адмиралтейского района. Подробнее о ситуации с грызунами в городе читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»

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