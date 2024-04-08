Крысиное логово рядом с детским садом обнаружили в Выборгском районе Петербурга

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга бьют тревогу: возле их домов развелось огромное количество крыс. Особую опасность представляют грызуны, обитающие в трансформаторной подстанции на Светлановском проспекте, 35, литера Б, уверены петербуржцы.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





По словам жительницы одного из ближайших домов, крысы не только оккупировали подстанцию, но и бегают по близлежащей территории — рядом находится детский сад. Женщина опасается за здоровье детей, которые могут контактировать с грызунами и их экскрементами.

Светлановский, 35Б, — трансформаторная подстанция, слева и справа от здания детского сада находятся контейнеры для мусора. Фото: Скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





«У меня дома вот, как вам слышно, малыши, и не только у меня, и у всех жителей района, приносят вот это все на ногах. Какие потом инфекции от этих крыс будут, ну, даже страшно представить», — поделилась с «Фонтанкой» Алёна.

Пока что борьба с крысами не приносит желаемого результата. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако глобально проблема остается нерешенной. Всего на портале «Наш Санкт-Петербург» за этот год зафиксировано семь сообщений с требованием провести дератизацию по адресу трансформаторной подстанции.

Так, 26 февраля один из жителей указал на скопление грызунов возле площадки для сбора мусора. 29 февраля СПб ГКУ ЖА Выборгского района ответили, что проблема устранена. После обращения в администрацию района, губернатора и отдел образования жители узнали, что в ЖКС была направлена претензия о необходимости своевременной уборки баков с отходами на придомовой контейнерной площадке, уточнив, что они расположены не ближе 25 метров от здания сада, что соответствует действующему законодательству. В разговоре с «Фонтанкой» Алёна рассказала, что мусорные площадки становятся основным источником питания крыс. Помогает разнообразить рацион крысам женщина из 35-го дома, которая, по словам соседей, подкармливает ворон.

Но главной проблемой остается трансформаторная подстанция, полагает читательница, поскольку именно в ней грызуны устроили себе нору. «Указанная трансформаторная подстанция (ТП) находится в непосредственной близости от мусорных контейнеров, которые и являются причиной появления крыс. В зоне своей ответственности компанией запланирована ежегодная дератизация энергообъектов. ТП на Светлановском проспекте включена в адресную программу, по плану работы будут проведены до 12.04. Кроме того, в этом году на объекте запланирован ремонт металлоконструкций», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

Читатель «Фонтанки»

Алёна посчитала, что одних обращений на портале будет недостаточно, и уже написала губернатору Александру Беглову. «С каждой неделей крыс становится больше. Утром они бегают на площадки детского сада 116, который находится в непосредственной близости [к месту обитания крыс]. Как мне рассказала воспитатель, несколько лет назад была похожая ситуация с крысами. Крысы умирали на территории детского сада. Дети находили их трупы», — сообщила женщина, попросив главу региона принять меры, чтобы не допустить повторения той ситуации.

