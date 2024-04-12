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    Больше 70 «симок» для звонков от «полиции». В Ленобласти поймали телефонных мошенников

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    Группу телефонных мошенников задержали в Лодейнопольском районе Ленинградской области по следу из Новороссийска. Для обмана людей злоумышленники зарегистрировали десятки сим-карт и завели банковские счета на «левых» граждан.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Полицейские установили, что члены преступной группы нашли на территории Северо-Западного федерального округа людей, на чье имя открыли счета в разных банках и кредитных организациях, сообщает 12 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Для конспирации они зарегистрировали более 70 сим-карт, с которых затем звонили людям под видом сотрудников полиции, банков и кредитных организаций, рассказывая, что у них якобы пытаются украсть деньги или что-то случилось с их родными.

    Деньги обманутые граждане переводили на те самые счета, что аферисты открыли на посторонних. Добычу участники группы распределяли между собой и переводили на заранее зарегистрированные криптокошельки для конвертации в криптовалюту.

    Выйти на след злоумышленников полицейским из Ленобласти помогли коллеги из Новороссийска. В результате по местам проживания задержали четырёх жителей Лодейного Поля в возрасте от 31 до 34 лет. Один из них оказался учредителем коммерческой фирмы. Ранее они уже попадали в поле зрения полицейских, но по статьям, не связанным с мошенничеством. При обысках у них изъяли сим- и банковские карты, мобильные телефоны, электронные носители и деньги.

    Лодейнопольские следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Двое задержанных арестованы, еще двоих отпустили под обязательство о явке. Сейчас полиция устанавливает других участников и эпизоды преступной деятельности группы, а также точное количество жертв и сумму ущерба.

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