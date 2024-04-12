Больше 70 «симок» для звонков от «полиции». В Ленобласти поймали телефонных мошенников

Группу телефонных мошенников задержали в Лодейнопольском районе Ленинградской области по следу из Новороссийска. Для обмана людей злоумышленники зарегистрировали десятки сим-карт и завели банковские счета на «левых» граждан.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полицейские установили, что члены преступной группы нашли на территории Северо-Западного федерального округа людей, на чье имя открыли счета в разных банках и кредитных организациях, сообщает
Деньги обманутые граждане переводили на те самые счета, что аферисты открыли на посторонних. Добычу участники группы распределяли между собой и переводили на заранее зарегистрированные криптокошельки для конвертации в криптовалюту.
Выйти на след злоумышленников полицейским из Ленобласти помогли коллеги из Новороссийска. В результате по местам проживания задержали четырёх жителей Лодейного Поля в возрасте от 31 до
Лодейнопольские следователи возбудили уголовное дело по