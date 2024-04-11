Apple предупредила своих пользователей по всему миру о шпионских атаках

Американская компания Apple предупредила пользователей своих устройств по всему миру, включая Россию, о возможных угрозах со стороны шпионских программ. Об этом сообщает Reuters в четверг, 11 апреля.
Уведомления безопасности получили владельцы iPhone в 92 странах. При этом компания не стала раскрывать список стран, детали возможного взлома и количество пострадавших от хакеров пользователей.
«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID», — говорится в присылаемых письмах.
Компания призвала пользователей, которые получили соответствующее предупреждение, активировать режим Lockdown Mode на своих гаджетах, который ограничивает возможность шпионских программ. Кроме того, рекомендуется обновить iOS.
О подозрительных уведомлениях на устройствах Apple «Фонтанке» сегодня сообщали читатели из Петербурга. «Я не поняла, что это. Да и пароль не вспомнила, решила просто закрыть всплывшее окно», — написала Лера.
Ранее «Фонтанка» писала о появлении в AppStore фальшивых приложений российских банков. Речь идет о программах, мимикрирующих под официальные приложения ВТБ и Тинькофф банка.