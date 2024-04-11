Apple предупредила своих пользователей по всему миру о шпионских атаках

Американская компания Apple предупредила пользователей своих устройств по всему миру, включая Россию, о возможных угрозах со стороны шпионских программ. Об этом сообщает Reuters в четверг, 11 апреля.



Уведомления безопасности получили владельцы iPhone в 92 странах. При этом компания не стала раскрывать список стран, детали возможного взлома и количество пострадавших от хакеров пользователей.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID», — говорится в присылаемых письмах.