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    Apple предупредила своих пользователей по всему миру о шпионских атаках

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    Американская компания Apple предупредила пользователей своих устройств по всему миру, включая Россию, о возможных угрозах со стороны шпионских программ. Об этом сообщает Reuters в четверг, 11 апреля.

    Уведомления безопасности получили владельцы iPhone в 92 странах. При этом компания не стала раскрывать список стран, детали возможного взлома и количество пострадавших от хакеров пользователей.

    «Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID», — говорится в присылаемых письмах.

    Компания призвала пользователей, которые получили соответствующее предупреждение, активировать режим Lockdown Mode на своих гаджетах, который ограничивает возможность шпионских программ. Кроме того, рекомендуется обновить iOS.

    О подозрительных уведомлениях на устройствах Apple «Фонтанке» сегодня сообщали читатели из Петербурга. «Я не поняла, что это. Да и пароль не вспомнила, решила просто закрыть всплывшее окно», — написала Лера.

    Ранее «Фонтанка» писала о появлении в AppStore фальшивых приложений российских банков. Речь идет о программах, мимикрирующих под официальные приложения ВТБ и Тинькофф банка.

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