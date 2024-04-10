«Это фейки». МВД предупредило о фальшивых банковских приложениях в AppStore

Министерство внутренних дел РФ предупредило пользователей онлайн-магазина приложений Apple о появлении в AppStore фальшивых приложений российских банков. Об этом стало известно
Вестник киберполиции России сообщает, что поддельные программы, мимикрирующие под официальные приложения ВТБ и «Тинькофф банка», являются фишинговыми приложениями, собирающими личные данные пользователей. В их оформлении используются узнаваемые цветовые гаммы банков и к каждому прилагается большое количество накрученных оценок.
Специалисты напомнили, что приложения обоих банков в AppStore официально отсутствуют и призвали не скачивать поддельные программы и не пользоваться ими.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как мошенники воруют деньги и данные в Сети и почему им это удается.