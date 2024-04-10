«Это фейки». МВД предупредило о фальшивых банковских приложениях в AppStore

Министерство внутренних дел РФ предупредило пользователей онлайн-магазина приложений Apple о появлении в AppStore фальшивых приложений российских банков. Об этом стало известно 10 апреля из публикации в телеграм-канале Управления по организации борьбы с незаконным использованием информационных технологий.



Вестник киберполиции России сообщает, что поддельные программы, мимикрирующие под официальные приложения ВТБ и «Тинькофф банка», являются фишинговыми приложениями, собирающими личные данные пользователей. В их оформлении используются узнаваемые цветовые гаммы банков и к каждому прилагается большое количество накрученных оценок.