Педофила заключили под стражу в Петербурге, но не сразу — в суде ему стало плохо

Невский районный суд избрал меру пресечения гостеприимному мужчине, который обвиняется в надругательстве над ребенком. Ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, 11 апреля, суд отправил мужчину в СИЗО до 8 июня. Известно, что меру пресечения ему должны были избрать еще накануне, но обвиняемому неожиданно стало плохо — пришлось вызвать скорую помощь, его госпитализировали. Что именно случилось с мужчиной, неизвестно, но сегодня суд все-таки смог назначить ему меру пресечения.
42-летнего петербуржца задержали вечером 8 апреля. На следующий день ему было предъявлено обвинение о насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за аналогичное (пункт «а» части 5 статьи 132 УК РФ). Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно, минимум четверо из побывавших в его квартире мальчиков подверглись надругательству. Сам мужчина вину не признает.
По предварительным данным, в прошлом обвиняемый был судим за кражи, грабежи, угоны, наркотики, угрозу убийством. Кроме того, по данным «Фонтанки», в 2017 году мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы за насильственные действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, и за покушение на то же деяние. Он освободился в 2021 году.