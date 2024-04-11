Педофила заключили под стражу в Петербурге, но не сразу — в суде ему стало плохо

Невский районный суд избрал меру пресечения гостеприимному мужчине, который обвиняется в надругательстве над ребенком. Ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, 11 апреля, суд отправил мужчину в СИЗО до 8 июня. Известно, что меру пресечения ему должны были избрать еще накануне, но обвиняемому неожиданно стало плохо — пришлось вызвать скорую помощь, его госпитализировали. Что именно случилось с мужчиной, неизвестно, но сегодня суд все-таки смог назначить ему меру пресечения.