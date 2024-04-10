Петербуржца заподозрили в насилии над детьми. Их заманивали в квартиру компьютерными играми

Гостеприимный рецидивист из Невского района Петербурга получил уголовное дело о педофилии. По версии следствия, минимум четверо из побывавших в его квартире мальчиков подверглись надругательству.



Следственный комитет возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых лицом, имеющим судимость за аналогичное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля . На двое суток задержан 42-летний житель дома на улице Антонова-Овсеенко, в прошлом которого кражи, грабежи, угоны, наркотики, угроза убийством и надругательство над ребёнком.

