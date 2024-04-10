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    Петербуржца заподозрили в насилии над детьми. Их заманивали в квартиру компьютерными играми

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    Гостеприимный рецидивист из Невского района Петербурга получил уголовное дело о педофилии. По версии следствия, минимум четверо из побывавших в его квартире мальчиков подверглись надругательству.

    Следственный комитет возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых лицом, имеющим судимость за аналогичное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля. На двое суток задержан 42-летний житель дома на улице Антонова-Овсеенко, в прошлом которого кражи, грабежи, угоны, наркотики, угроза убийством и надругательство над ребёнком.

    Следствие полагает, что юных гостей в свою квартиру мужчина заманивал компьютерными играми. Согласно материалам, с февраля по апрель минимум четверо из побывавших в гостях мальчиков стали жертвами его нездоровых пристрастий. Это ученики 3–5 классов в возрасте 10–12 лет.

    Подозреваемый ждёт меры пресечения в изоляторе временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное число жертв.

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