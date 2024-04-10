Петербуржца заподозрили в насилии над детьми. Их заманивали в квартиру компьютерными играми

Гостеприимный рецидивист из Невского района Петербурга получил уголовное дело о педофилии. По версии следствия, минимум четверо из побывавших в его квартире мальчиков подверглись надругательству.
Следственный комитет возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых лицом, имеющим судимость за аналогичное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Следствие полагает, что юных гостей в свою квартиру мужчина заманивал компьютерными играми. Согласно материалам, с февраля по апрель минимум четверо из побывавших в гостях мальчиков стали жертвами его нездоровых пристрастий. Это ученики
Подозреваемый ждёт меры пресечения в изоляторе временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное число жертв.