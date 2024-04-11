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    ДТП на Разъезжей попало на видео. В больнице 8-летний велосипедист, ехавший по тротуару

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    9 комментариев

    Камера зафиксировала аварию в центре города, в которой пострадал юный велосипедист. Видео 11 апреля опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Восьмилетний мальчик ехал по тротуару и попал под колёса «Вольво», выезжавшего из арки у дома № 1 на Разъезжей улице накануне незадолго до семи часов вечера. В полиции сообщили, что ребёнок катался без сопровождения взрослых.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Его увезли в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным «Фонтанки», у мальчика ушиб грудной клетки и травма головы.

    За рулём «Вольво» сидел 55-летний житель Адмиралтейского района. За последние полтора года он девять раз попадался на превышении скорости.

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    Комментарии 9

    мухомор11 Апр 2024 в 16:09
    Интересный ракурс видеокамеры.
    Почему видео с неё не было после ДТП на Пяти углах 6 февраля 2024?
    Почему сделать послужной список водителя наличествует, а в случае с 6 февраля 2024 никой информации о виновнике Владимире Зарубине фонтаночка посчитала ненужным публиковать.
    И главной вопрос, как дела по тому ДТП.
    Что с пострадавшей, выжила ли она. Как наказан Владимир Зарубин.
    +3−0
    28030352911 Апр 2024 в 16:06
    Очередная, увы, неудачная попытка водителя авто переложить свои обязанности на окружающих. Обязательно должна награждаться парой лет лишения ВУ, дабы элементарные требования ПДД и здравого смысла усвоились-таки в должном объеме.
    +1−4
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