ДТП на Разъезжей попало на видео. В больнице 8-летний велосипедист, ехавший по тротуару

Камера зафиксировала аварию в центре города, в которой пострадал юный велосипедист. Видео 11 апреля опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Восьмилетний мальчик ехал по тротуару и попал под колёса «Вольво», выезжавшего из арки у дома № 1 на Разъезжей улице накануне незадолго до семи часов вечера. В полиции сообщили, что ребёнок катался без сопровождения взрослых.
Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Его увезли в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным «Фонтанки», у мальчика ушиб грудной клетки и травма головы.
За рулём «Вольво» сидел 55-летний житель Адмиралтейского района. За последние полтора года он девять раз попадался на превышении скорости.