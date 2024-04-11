Центр «Э» и ФСО пришли к петербуржцу из-за поруганной Георгиевской ленты

Центр «Э» и сотрудники ФСО накануне утром задержали жителя города Пушкина. 46-летнему мужчине вменяют статью о реабилитации нацизма. Поводом послужили публикации в социальных сетях. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 апреля.
Уголовное дело было возбуждено еще в конце марта. Неизвестный во «ВКонтакте» разместил текст и две картинки, в которых демонстрировалась нацистская символика и осквернялась Георгиевская лента. Автор своим высказыванием якобы выразил неуважение к защитникам Отечества.
У 46-летнего мужчины забрали компьютер и мобильные телефоны, его же отвезли в отдел и процессуально задержали.