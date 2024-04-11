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    Центр «Э» и ФСО пришли к петербуржцу из-за поруганной Георгиевской ленты

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    12 комментариев

    Центр «Э» и сотрудники ФСО накануне утром задержали жителя города Пушкина. 46-летнему мужчине вменяют статью о реабилитации нацизма. Поводом послужили публикации в социальных сетях. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 апреля.

    Уголовное дело было возбуждено еще в конце марта. Неизвестный во «ВКонтакте» разместил текст и две картинки, в которых демонстрировалась нацистская символика и осквернялась Георгиевская лента. Автор своим высказыванием якобы выразил неуважение к защитникам Отечества.

    У 46-летнего мужчины забрали компьютер и мобильные телефоны, его же отвезли в отдел и процессуально задержали.

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    Комментарии 12

    Danik11 Апр 2024 в 10:13
    ВК и ФБ - проекты спецслужб. Неужели кто-то думает что какой-то дуров - цукерман смогут поднять такие объемы и дата центры?!
    Люди сами себя закладывают!
    +2−0
    Pravda17811 Апр 2024 в 10:11
    Добро пожаловать в самую штрафодобывающую страну!
    +1−0
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