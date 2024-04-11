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    Спецназ в Нальчике блокировал боевиков, причастных к терроризму

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    В пригороде Нальчика (Кабардино-Балкария) в садовом товариществе «Насып» блокированы бандиты, которые в ответ на предложение сдаться открыли по силовикам огонь. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

    «В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности», — говорится в сообщении.

    ФСБ ввела в этом районе правовой режим КТО — для обеспечения безопасности граждан.

    «В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — отмечается в сообщении.

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