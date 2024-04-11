Спецназ в Нальчике блокировал боевиков, причастных к терроризму

В пригороде Нальчика (Кабардино-Балкария) в садовом товариществе «Насып» блокированы бандиты, которые в ответ на предложение сдаться открыли по силовикам огонь. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности», — говорится в сообщении.
ФСБ ввела в этом районе правовой режим КТО — для обеспечения безопасности граждан.
«В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — отмечается в сообщении.