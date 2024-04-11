Офицер пресс-центра Минобороны погиб, попав под обстрел со съемочной группой «Вести Луганск»

Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел во время съемок на кременском направлении. Об этом 10 апреля сообщили «Вести Луганск» и правительство ЛНР.
Смертельное ранение получил офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов, который сопровождал журналистов, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. У погибшего остались мать, жена и маленький сын.
Оператор луганского ВГТРК Денис Шум был ранен в ногу. Его передали медикам. Корреспондент Артем Юндас получил контузию. Состояние обоих стабильное, сообщили «Вести Луганск».
В МИД РФ заявили, что расценивают инцидент как преступную акцию, и требуют профильных международных структур решительно осудить обстрел съемочной группы и принять надлежаще меры реагирования. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник сообщил ТАСС, что дипломаты предъявят факт обстрела на всех международных площадках, где представлена Россия.