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    В Ленинградской области открыта охота на медведей. Их это вряд ли напугает

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    В Ленинградской области открыта охота на медведя, сообщает 10 апреля региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

    Установленные сроки охоты — с 10 апреля и до 31 мая. Специалисты отмечают, что осенью было добыто менее 40% от установленного в Ленинградской области лимита добычи медведя.

    Зимой охотиться на медведя (спящего в берлоге) в России нельзя уже много лет. Весной же разрешена только охота «на приваде» — это когда медведя пытаются соблазнить приманкой. Например, тушей коровы, протухшей рыбой или испорченным куриным мясом. Все это медведь ест с большим удовольствием.

    Охотник же может неделями прятаться в укрытии рядом с гниющей привадой. Медведи очень хитры и часто способны «переиграть» человека. Зачастую они выбирают удачный момент и уносят приманку, оставляя охотника ни с чем.

    «Численность медведя на территории области остается стабильной (чуть более 3 тысяч особей) на протяжении последних лет», — сказано в сообщении комитета.

    Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО
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    Любителям лесных прогулок следует знать: в это время года медведи еще очень опасны. Они не восстановились после зимней спячки, а растительного корма в лесу пока мало. «Плохое настроение» у медведей будет до тех пор, пока лягушки не начнут откладывать икру в мелких водоемах. Для косолапых это лакомство и мощный источник протеина. Медведи поглощают икру буквально килограммами, быстро набирают вес и «добреют».

    Еще важная информация для всех, кто ответственно относится к природе и ее обитателям. В случае обнаружения фактов браконьерства Охотнадзор просит обращаться на горячую линию комитета: звоните по номеру 8(812) 539–50–77.

    Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО

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    Охота на медведя
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