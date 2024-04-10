В Ленинградской области открыта охота на медведей. Их это вряд ли напугает

В Ленинградской области открыта охота на медведя, сообщает 10 апреля региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Установленные сроки охоты — с 10 апреля и до 31 мая. Специалисты отмечают, что осенью было добыто менее 40% от установленного в Ленинградской области лимита добычи медведя.

Зимой охотиться на медведя (спящего в берлоге) в России нельзя уже много лет. Весной же разрешена только охота «на приваде» — это когда медведя пытаются соблазнить приманкой. Например, тушей коровы, протухшей рыбой или испорченным куриным мясом. Все это медведь ест с большим удовольствием.