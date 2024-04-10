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    Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта

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    На сайте Театра сатиры 10 апреля появилась информация о времени и месте похорон его бывшего художественного руководителя Александра Ширвиндта. Погребение и прощание с народным артистом России пройдут 14 апреля после полудня на Новодевичьем кладбище. По желанию семьи траурные церемонии пройдут в кругу родных и сотрудников театра.

    Знаменитый артист театра и кино, режиссер, педагог, писатель и телеведущий Александр Анатольевич Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. После смерти его тело было кремировано.

    На прощание с покойным приезжали Иван Ургант с женой, директор Первого канала Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Филипп Киркоров, Леонид Каневский, Олег Меньшиков и многие другие.

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