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    Проститься с Александром Ширвиндтом приехал Иван Ургант с женой, Константин Эрнст и Леонид Каневский

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    29 комментариев

    В понедельник, 18 марта, в Театре сатиры проходит прощание с народным артистом Александром Ширвиндтом. Проститься с ним пришло огромное количество людей. Портал MSK1 публикует фотографии длинной очереди.

    Starhit.ru

    Увидеть артиста в последний раз приехал Иван Ургант с женой, директор Первого канала Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Филипп Киркоров, Леонид Каневский, Олег Меньшиков и многие другие.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Артист умер в возрасте 89 лет 15 марта. О том, каким был Ширвиндт и как рождались его знаменитые роли, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 29

    Гость18 Мар 2024 в 16:17
    Теперь Киркоров --ваш поводырь!! василич его простил!
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 16:16
    Как чуял,,ушёл ,что бы не видеть этого морока..Прости за всё! и спи спокойно,дорогой Александр Анатольевич.Спасибо тебе и Браво!!
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 16:11
    Киркоров хоть без перьев?или опять зашёл не в ту дверь?
    +0−0
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