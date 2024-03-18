Проститься с Александром Ширвиндтом приехал Иван Ургант с женой, Константин Эрнст и Леонид Каневский

В понедельник, 18 марта, в Театре сатиры проходит прощание с народным артистом Александром Ширвиндтом. Проститься с ним пришло огромное количество людей. Портал MSK1 публикует фотографии длинной очереди.
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Увидеть артиста в последний раз приехал Иван Ургант с женой, директор Первого канала Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Филипп Киркоров, Леонид Каневский, Олег Меньшиков и многие другие.
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Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Артист умер в возрасте 89 лет 15 марта. О том, каким был Ширвиндт и как рождались его знаменитые роли, читайте на «Фонтанке».