Для полковника запаса Стрелкова нашлось место в строю. Экс-министр обороны ДНР может вернуться на военную службу

Воинская часть на территории Донецкой Народной Республики предложила бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) занять вакантную должность командира взвода.
Адвокат экс-министра Александр Молохов сообщил 10 апреля «Фонтанке», что документ, подписанный врио командира войсковой части, приложен к апелляционной жалобе: 15 мая в Первом апелляционном суде Москвы пройдет судебное заседание по обжалованному приговору в отношении Стрелкова, на котором адвокаты попросят направить подзащитного в зону СВО.
Игорь Стрелков был осужден по ч. 2 ст. 280 УК за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и приговорен к четырем годам колонии.
По закону «экстремистская» статья препятствует отправке осужденного на фронт, однако, по мнению адвокатов, «правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует: в случае отмены судом апелляционной инстанции обвинительного приговора или в случае помилования Президентом».
О персоне бывшего министра обороны ДНР «Фонтанка» подробно рассказывала после его задержания.