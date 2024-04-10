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    Печка заработала. В Ленобласти уже есть места, где жара в 23 градуса

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    Облака редеют, и в Петербурге начинает светить солнце — а значит, начнется ещё более быстрый прогрев воздуха. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале и публикует свежий спутниковый снимок, показывающий теплый сектор циклона, и где есть солнце.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Температура воздуха в Санкт-Петербурге уже +16,2 градуса, так что ещё полградуса и перекроем прошлый рекорд. А сколько градусов будет в итоге сегодня, даже трудно сказать, может и до 23 дотянуть», — отмечает Колесов.

    Уже сейчас в Сланцах плюс 23 градуса, в Гдове плюс 25, а в южных районах Псковской области ещё теплее. В Петербурге, по данным СЗ УГМС на 13 часов, 14,9 градуса.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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