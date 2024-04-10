Печка заработала. В Ленобласти уже есть места, где жара в 23 градуса

Облака редеют, и в Петербурге начинает светить солнце — а значит, начнется ещё более быстрый прогрев воздуха. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале и публикует свежий спутниковый снимок, показывающий теплый сектор циклона, и где есть солнце.
«Температура воздуха в Санкт-Петербурге уже +16,2 градуса, так что ещё полградуса и перекроем прошлый рекорд. А сколько градусов будет в итоге сегодня, даже трудно сказать, может и до 23 дотянуть», — отмечает Колесов.
Уже сейчас в Сланцах плюс 23 градуса, в Гдове плюс 25, а в южных районах Псковской области ещё теплее. В Петербурге, по данным СЗ УГМС на 13 часов, 14,9 градуса.