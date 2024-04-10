«Не выдержал просто, болел очень тяжело». Отец и друзья оперного певца Евгения Кунгурова рассказали, что мучило его перед смертью

Певец со своими родителями и педагогом по вокалу Людмилой Плотниковой Фото: Евгений Кунгуров / Vk.com Поделиться Поделиться





Родители оперного певца Евгения Кунгурова, которого 8 апреля нашли мертвым под окнами его московской квартиры, живут в городе Заречном Свердловской области. Несмотря на расстояние, они первыми узнали о трагедии от снохи — и до сих пор не могут поверить, что сын свел счеты с жизнью. По словам близких, у Евгения были серьезные проблемы со здоровьем. Отец погибшего рассказал нам про знаменитого сына.



— Вы когда-нибудь делитесь своими переживаниями? Вот он нет. Он очень самостоятельный, крепкий парень. Тем не менее где-то сломался. То, что про развод пишут, — это всё ерунда, желтая пресса. У них всё было нормально, — сказал E1.RU Виктор Кунгуров. — Он просто болел. Не выдержал просто, болел очень тяжело. Я не могу сказать чем. Но это его внутреннее состояние.

Для нас это, может быть, и излечимое, но для него — он посчитал, что нет. Это его право и его выбор. Виктор Кунгуров, отец певца

— Это могло как-то отразиться на его дальнейшей карьере?

— Да, наверное.

Евгений иногда выкладывал фотографии близких в соцсетях. Этим снимком он поздравил сестру Анастасию с днем рождения на своей странице Евгений Кунгуров / Vk.com Поделиться Поделиться





В правоохранительных органах уже сообщили, что Евгений Кунгуров в последнее время был в депрессии. Но друзьям детства сложно представить его в таком состоянии. Веселый и энергичный, он был душой класса. Еще подростком в школе он стал настоящей звездой — его всегда и везде было слышно.



— Веселый, компанейский паренек. В школе его очень любили. Я помню, как мы ездили в Питер всем классом. Он утром у нас вставал и брался за оперу. Сначала это всем нравилось, а потом уже не очень. Даже проводница в поезде говорила: «Ой, усмирите своего певца», — вспоминает классная руководительница Евгения Анна Верзакова. — Он всё время говорил, что мама очень верила, что он добьется успеха и будет известным певцом.

И я верила. У него такой талант — сразу всё было понятно. Анна Верзакова, классный руководитель Евгения Кунгурова

— Мы сейчас все как на иголках. Для нас это такой шок, — рассказал одноклассник и друг Евгения Кунгурова Дмитрий. — Он всегда был дружелюбным, отзывчивым. И всегда для нас стержнем был. Мы ничего не знали о его переживаниях. И по нему не было этого видно. Алкоголизм, депрессия, про которые пишут... Я не знаю, откуда это всё взялось. Хотя мы общались. Он уехал в Москву, но мы списывались и старались встречаться по возможности. Для нас каким он был позитивным, таким и остался.

Кунгуров был дружен с «Уральскими пельменями». После его смерти Сергей Исаев написал в соцсетях: «Женя, вернись» личная страница Сергея Исаева в социальных сетях Поделиться Поделиться





Учителя и одноклассники Евгения следили за его успехами на экране телевизора. Вся 1-я школа Заречного, где он учился с двенадцати лет, отправляла эсэмэски в поддержку выпускника, когда он участвовал в «Голосе». А потом педагогический состав с гордостью смотрел передачи с его участием.

— Мне очень нравилась его программа с Екатериной Гусевой про романсы («Романтика романса». — Прим. ред.), всегда с удовольствием смотрела. Когда он приезжал в Заречный, он приходил в школу, на встречах выпускников обязательно пел. Учительнице своей огромный букет привозил на День учителя. Он со всеми общался, никогда не звездил. Слава его совсем не испортила, — рассказала директор школы Наталья Карпенкова.

Он идеальный человек, так любил жизнь, что даже не верится, что он это сделал. Наталья Карпенкова, директор школы, где учился Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров со своим педагогом Анатолием Филипповым Анатолий Филиппов / Vk.com Поделиться Поделиться





Отец Евгения Кунгурова военнослужащий, мама была певицей в военном ансамбле. Именно она предложила сыну в детстве пойти учиться в музыкальную школу по классу баяна. Он закончил ее экстерном всего за три года. В девятом классе педагог по инструменту привела его в академический хор «Фрески» в местный ДК. Наставником будущего оперного певца стал руководитель коллектива Анатолий Филиппов.



— Парень был окрепший, хороший, талантливый, музыкальный. Он пел у меня серенаду Дон Кихота, «Что так сердце, что так сердце растревожено...», «Скажите, девушки, подружке вашей...». Я подстраивался специально под его особенный голос. Он многое от меня перенял, — рассказал Анатолий Филиппов. — Его педагог в Москве (он сначала поступил в музыкальное училище при консерватории) сказал: «Хороший твой педагог, потому что он не травмировал твой голос, не ломал его». Бывает так, что у нас специалисты начинают диапазон развивать и срывают связки. Я с ним пел в его диапазоне.

В родном городе очень переживали за Евгения, когда он участвовал в шоу «Голос» Евгений Кунгуров / Vk.com Поделиться Поделиться





Для руководителя хора смерть Кунгурова стала личной трагедией.



— Мне позвонили ночью, сказали, что Женька погиб. Он мне никогда ни на что не жаловался, — рассказывает Анатолий Иванович. — Мы всегда с ним созванивались. Я знал, когда у него сын Ваня родился и дочка Ариша. Он в гости забегал, когда приезжал в Заречный, обнимались, целовались. Я ему всегда говорил: «Женечка, мы тобой гордимся». Приезжал к нам на юбилей хора, целое отделение пел во Дворце культуры. Вообще, когда у нас были концерты, если он был в городе, он обязательно выступал, пел.

Перед смертью Евгений Кунгуров прислал тревожное сообщение супруге. Она сразу сообщила в полицию, что ее муж может погибнуть. Тело певца нашли возле его дома в центре Москвы. Корреспондент MSK1.RU также побывал у его дома на Зоологической улице и рассказал, что там происходило в ту трагическую ночь.