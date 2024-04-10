Движение поездов через Вязьму полностью восстановлено после обрушения моста

Движение поездов через Вязьму в Смоленской области полностью восстановлено после обрушения Панинского моста. Об этом сообщили в Московской железной дороге в среду, 10 апреля.



«В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлево — Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста», — написали в телеграм-канале МЖД.



Всего в ликвидации последствий падения обломков задействовали четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. С путей было убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста.

