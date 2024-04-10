Движение поездов через Вязьму полностью восстановлено после обрушения моста

Движение поездов через Вязьму в Смоленской области полностью восстановлено после обрушения Панинского моста. Об этом сообщили в Московской железной дороге в среду, 10 апреля.
«В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлево — Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста», — написали в телеграм-канале МЖД.
Всего в ликвидации последствий падения обломков задействовали четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. С путей было убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста.
Накануне в Вязьме открыли движение поездов в направлении Москва — Минск. Станцию полностью расчистили от остатков рухнувшего моста.
Панинский автомобильный мост через железную дорогу в Вязьме рухнул вечером 8 апреля, когда по нему проезжали автомобили. В результате погибла женщина, несколько человек пострадали, в том числе несовершеннолетняя. «Фонтанка» публиковала видео момента обрушения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности по части 2 статьи 293 УК РФ. Пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области сообщала, что в 2023 году проводился ремонт путепровода.