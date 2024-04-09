Открыто движение поездов по направлению Москва — Минск после обрушения путепровода в Вязьме. Ещё на двух путях восстановительные работы практически завершены. Об этом вечером 9 апреля сообщил Василий Анохин, губернатор Смоленской области, в своем телеграм-канале и опубликовал видео с движущимся составом. https://t.me/anohin67/1866

После обрушения путепровода в Смоленской области восстановлено движение поездов в одном направлении.

В Вязьме открыли движение поездов в направлении Москва — Минск после обрушения моста.

Как рассказывала «Фонтанка», железнодорожники расчистили станцию Вязьма от остатков рухнувшего моста. С территории железной дороги убрали более 450 тонн «здоровенных железобетонных обломков», рассказали в telegram-канале МЖД. Для расчистки завала привлекали демонтажных роботов и 250-тонный кран, обломки резали гидроножницами и дробили при помощи гидромолотов. Теперь продолжаются работы по замене поврежденного пути.

По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено.

Панинский автомобильный мост через железную дорогу в Вязьме рухнул вечером 8 апреля, когда по нему проезжали автомобили. В результате погибла женщина, несколько человек пострадали, в том числе несовершеннолетняя.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности по части 2 статьи 293 УК РФ. Пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области сообщала, что в 2023 году проводился ремонт путепровода.