    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.75eur100.75

    В Вязьме открыли движение поездов в направлении Москва — Минск после обрушения моста

    1056
    3 комментария

    В Вязьме открыли движение поездов в направлении Москва — Минск после обрушения моста.

    После обрушения путепровода в Смоленской области восстановлено движение поездов в одном направлении.

    Открыто движение поездов по направлению Москва — Минск после обрушения путепровода в Вязьме. Ещё на двух путях восстановительные работы практически завершены. Об этом вечером 9 апреля сообщил Василий Анохин, губернатор Смоленской области, в своем телеграм-канале и опубликовал видео с движущимся составом. https://t.me/anohin67/1866

    По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено.

    Как рассказывала «Фонтанка», железнодорожники расчистили станцию Вязьма от остатков рухнувшего моста. С территории железной дороги убрали более 450 тонн «здоровенных железобетонных обломков», рассказали в telegram-канале МЖД. Для расчистки завала привлекали демонтажных роботов и 250-тонный кран, обломки резали гидроножницами и дробили при помощи гидромолотов. Теперь продолжаются работы по замене поврежденного пути.

    Панинский автомобильный мост через железную дорогу в Вязьме рухнул вечером 8 апреля, когда по нему проезжали автомобили. В результате погибла женщина, несколько человек пострадали, в том числе несовершеннолетняя.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности по части 2 статьи 293 УК РФ. Пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области сообщала, что в 2023 году проводился ремонт путепровода.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close