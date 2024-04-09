В Оренбурге Красный Крест собирает пожертвования на помощь пострадавшим от паводка

В Оренбургском отделении Красного Креста 9 апреля открыли сбор пожертвований на помощь пострадавшим при паводке.
Пожертвование можно перевести на расчетный счет:
Наименование:
ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕНННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
Номер счёта: 40703810029250000197
ОГРН: 1025600002636
ИНН/КПП: 5610031626/561001001
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет: 30101810200000000824
БИК: 042202824
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.
Как расходовать средства - будет решать комиссия, в которую войдут представители крупных общественных организаций Оренбургской области, СМИ, штаба по ликвидации последствий паводка, сказано в официальном сообщении Красного Креста.
Напомним, ночью 5 апреля в Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в город Орск, затопив более 6 тысяч домов.
В Орске зарегистрировали 27 случаев кишечной инфекции. Об этом 8 апреля сообщало госагентство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову.
По данным на вечер 8 апреля, более 2 000 человек были эвакуированы, из них — 698 детей.