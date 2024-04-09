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    В Оренбурге Красный Крест собирает пожертвования на помощь пострадавшим от паводка

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    В Оренбургском отделении Красного Креста 9 апреля открыли сбор пожертвований на помощь пострадавшим при паводке.

    Пожертвование можно перевести на расчетный счет:

    Наименование:

    ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕНННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

    Номер счёта: 40703810029250000197

    ОГРН: 1025600002636

    ИНН/КПП: 5610031626/561001001

    Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

    Корр. счет: 30101810200000000824

    БИК: 042202824

    Назначение платежа:

    Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.

    Как расходовать средства - будет решать комиссия, в которую войдут представители крупных общественных организаций Оренбургской области, СМИ, штаба по ликвидации последствий паводка, сказано в официальном сообщении Красного Креста.

    Напомним, ночью 5 апреля в Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в город Орск, затопив более 6 тысяч домов.

    В Орске зарегистрировали 27 случаев кишечной инфекции. Об этом 8 апреля сообщало госагентство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову.

    По данным на вечер 8 апреля, более 2 000 человек были эвакуированы, из них — 698 детей.

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    ОрскКрасный Крест
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