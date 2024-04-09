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    «Заниженную» маршрутку заметили в районе Купчино

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    Неисправное маршрутное такси, предположительно, марки ПАЗ заметили в Петербурге. Несмотря на то, что кабину от асфальта отделяют всего несколько сантиметров, водитель продолжает возить пассажиров по маршруту метро «Купчино» — поселок Шушары — Старорусский проспект, 13.

    Видеозапись в редакцию прислал читатель «Фонтанки». На ней видно, что пара десятков пассажиров рискнули проехаться в этом «низкопольном» автобусе. На задней площадке, где кабина ближе всего к земле, стоит ребёнок.

    читатель «Фонтанки»

    В 2022 году в Петербурге активно заработала транспортная реформа, согласно которой из города убрали все маршрутки. Их заменили новыми автобусами разной вместимости. Однако реформа не коснулась пригородов Петербурга, где до сих пор можно встретить старые маршрутки.

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