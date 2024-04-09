«Заниженную» маршрутку заметили в районе Купчино

Неисправное маршрутное такси, предположительно, марки ПАЗ заметили в Петербурге. Несмотря на то, что кабину от асфальта отделяют всего несколько сантиметров, водитель продолжает возить пассажиров по маршруту метро «Купчино» — поселок Шушары — Старорусский проспект, 13.

Видеозапись в редакцию прислал читатель «Фонтанки». На ней видно, что пара десятков пассажиров рискнули проехаться в этом «низкопольном» автобусе. На задней площадке, где кабина ближе всего к земле, стоит ребёнок.

