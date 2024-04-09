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    И снова — «Грачи прилетели». В Ленинградской области все как у Саврасова

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    Классическим русским пейзажем в духе известной работы Алексея Саврасова радует подписчиков 9 апреля сообщество «Астрофотоболото».

    Автору фото удалось подсмотреть подробности социальной жизни грачей. Птицы недавно вернулись в Ленинградскую область после зимовки, ремонтируют гнезда и устраивают личную жизнь.

    «Ничего ужасного, просто грачи прилетели, расшаркиваются и красуются перед девушками, обустраивают летние квартиры», — подписаны фото.

    «Фонтанка» рассказывала: первых грачей под Петербургом заметили еще в начале марта.

    Весьма любопытно, что грачи могут улетать на зимовку очень далеко. По данным орнитологов, часть птиц отправляются на Средиземное море — и проводят холодный сезон в Италии, Испании, Португалии. Но некоторые летят гораздо дальше и проводят зиму в Восточной Африке, а некоторые — в Индии.

    Для брачных игр вернувшихся в Россию грачей характерен такой прием: самец старается впечатлить самку, исполняя перед ней фигуры «высшего пилотажа». Грачи также любят играть в «догонялки» и бороться друг с другом за обладание предметами.

    В старину, если грачи не возвращались на старые гнезда, это считалось плохой приметой. Судя по фото, в этом смысле в 47-м регионе пока все в порядке.

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    Грачи
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