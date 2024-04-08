Вон из Красной книги! В Ленобласти выпустили на волю серых куропаток

В Ленинградской области прибавилось серых куропаток. Специалисты комитета по животному миру выпустили в поля 300 выращенных в неволе птиц. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.
«В комитете отмечают: еще несколько лет работы, и серая куропатка сможет покинуть страницы Красной книги Ленобласти», — сказано в сообщении.
пресс-служба Администрации Ленинградской области
Напомним, в Ленинградской области давно ведётся работа по восполнению популяции серой куропатки (Perdix perdix). Птенцов выращивают в неволе, а затем переселяют в дикую природу. Куропаток разводят, в частности, в Сосновском государственном охотничьем хозяйстве, подведомственном комитету. Зимой их содержат в вольерах.
А в январе 2023 года «Фонтанка» показывала фото куропаток, которые поселились в Купчино прямо в жилом квартале. Краснокнижные (пока что) птицы ходили вдоль дорог, прятались под машинами и изучали оставленные людьми вещи.