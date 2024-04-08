Вон из Красной книги! В Ленобласти выпустили на волю серых куропаток

В Ленинградской области прибавилось серых куропаток. Специалисты комитета по животному миру выпустили в поля 300 выращенных в неволе птиц. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.



«В комитете отмечают: еще несколько лет работы, и серая куропатка сможет покинуть страницы Красной книги Ленобласти», — сказано в сообщении.

