    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    759мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.42eur100.13

    Вон из Красной книги! В Ленобласти выпустили на волю серых куропаток

    773
    2 комментария

    В Ленинградской области прибавилось серых куропаток. Специалисты комитета по животному миру выпустили в поля 300 выращенных в неволе птиц. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

    «В комитете отмечают: еще несколько лет работы, и серая куропатка сможет покинуть страницы Красной книги Ленобласти», — сказано в сообщении.

    пресс-служба Администрации Ленинградской области

    Напомним, в Ленинградской области давно ведётся работа по восполнению популяции серой куропатки (Perdix perdix). Птенцов выращивают в неволе, а затем переселяют в дикую природу. Куропаток разводят, в частности, в Сосновском государственном охотничьем хозяйстве, подведомственном комитету. Зимой их содержат в вольерах.

    А в январе 2023 года «Фонтанка» показывала фото куропаток, которые поселились в Купчино прямо в жилом квартале. Краснокнижные (пока что) птицы ходили вдоль дорог, прятались под машинами и изучали оставленные людьми вещи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Куропатки
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close