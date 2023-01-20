Куропатки поселились в Купчино среди машин и заглядывают в ведра

Редкие птицы поселились в Купчино прямо в жилом квартале. Это серые куропатки, занесённые в Красную книгу Петербурга. Они ходят вдоль дорог, прячутся под машины и исследуют оставленные человеком вещи. О них рассказывает 20 января биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

«В одном из жилых кварталов здесь поселилось сразу несколько семей. Серые куропатки — социальные птицы. Живут они стаями. Стая — это родители со своим потомством. Куропатки образуют стабильные пары, иногда даже на всю жизнь, а прожить они могут до 10 лет», — сообщает Павел Глазков.

Серые куропатки плодовиты, самка может отложить до 20 яиц. Пока она их высиживает, самец охраняет территорию, а затем помогает выращивать птенцов. Весной выводок распадается: молодые птицы начинают создавать свои семьи. Если угрожает опасность, куропатки предпочитают убегать, взлетают они в редких случаях.



В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обитает два вида куропаток: среднерусская белая и серая, обе занесены в Красные книги СПб и ЛО, а среднерусская белая — и в Красную книгу РФ как вид, находящийся на грани полного исчезновения. В Петербурге в последние годы численность куропаток растёт, «Фонтанка» регулярно пишет о них и показывает фотографии.

