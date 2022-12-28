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    Такие пухлые, что хочется потискать. Краснокнижные куропатки прибыли на Васильевский — осваивать новые земли

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    Новые территории Петербурга активно осваиваются пернатыми. На намыве Васильевского острова петербуржцы встретили редких для города птиц — серых куропаток и орлана-белохвоста. Оба вида занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Фотографии публикует 28 декабря сообщество «Птицы СПб и России», также редкими кадрами поделился с «Фонтанкой» читатель.

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    Шарообразные куропатки как будто совсем не боятся людей — рассыпались по заснеженному полю прямо рядом с остановкой.

    В небе над ними парит орлан-белохвост. Это молодая птица, её сопровождают вездесущие вороны.

    А ещё город наводнили свиристели, их можно увидеть повсеместно. Их привлекает боярышник — едят они много и быстро, заглатывая ягоды целиком. А во время оттепели могут нахвататься забродивших ягод и опьянеть, и тогда у них нарушается координация, и они перестают ориентироваться в пространстве, поясняет биолог Павле Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

    «Свиристели останутся в Петербурге пока будет пропитание. Как только они съедят весь боярышник, птицы откочуют на юг. Так они могут долететь до Кавказа и Крыма! Вновь стайки этих красавцев в Петербурге можно будет увидеть весной, когда птицы полетят обратно, к своим основным местам гнездования — в лесотундру», — рассказывает Павел Глазков.

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    ПетербургЖивотныеЖивотные в городеКуропаткиПриродаПтицыСвиристелиОрлан-белохвостСерая куропатка
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