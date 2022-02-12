Серая куропатка в Невском районе жмётся к голубям

Самец серой куропатки поселился в Невском районе Петербурга. По природе стайная птичка избавляется от одиночества в обществе голубей. Об этом на странице своего проекта «Каждой твари по паре» рассказал 12 февраля зоолог Павел Глазков.

Серая куропатка — это социальная птица, они предпочитают жить стаями всегда, кроме периода, когда выводит потомство. Родители живут вместе около года. Но бывает, что куропатки образуют пару надолго, иногда на всю жизнь.



«Тем удивительнее факт, что в Невском районе поселилась одиночная птица. Это самец, с характерным на груди хорошо заметным коричневым пятном. У самок оно еле заметное или полностью отсутствует. Наш самец пытается компенсировать свое одиночество общением со стаей сизых голубей. Пока я снимал, он все время держался с рядом с голубями», — пояснил Глазков.

