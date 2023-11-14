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    Perdix perdix за 7 лет стало больше в 6 раз. Но этого для Ленобласти мало

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    В Ленинградской области ведётся работа по восполнению популяции серой куропатки (Perdix perdix). Птенцы подрастают в неволе, а затем переселяются в дикую природу. Об этом 14 ноября рассказывает областной комитет по животному миру.

    В целом для России серая куропатка — довольно распространенный вид, но в Ленобласти их мало, низкая численность пока не позволяет открыть на них охоту. В связи с этим уже несколько лет реализуется программа по восполнению популяции, и она даёт результаты. Если в 2016 году в регионе насчитывалось около 1100 серых куропаток, то в 2023 году — более 6500.

    Куропаток разводят, в частности, в Сосновском государственном охотничьем хозяйстве, подведомственном комитету. Зимой их содержат в вольерах. Им предстоит пережить карантинные мероприятия, кольцевание и многое другое, а весной их выпустят в дикую природу, где для них начнётся новый этап жизни.

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    Серая куропаткаКуропаткиПтицыЛенобластьЖивотныеПрирода
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