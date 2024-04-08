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    «Самый упрямый чудак» завершил 352-дневный марафон через всю Африку

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    Британец Рассел Кук, предпринявший забег через всю Африку для борьбы с различными зависимостями, добрался до Туниса и успешно завершил марафон, длившийся 352 дня. Об этом стало известно 8 апреля из публикации ВВС.

    22 апреля 2023 года бегун отправился на север из самой южной точки Южно-Африканской Республики через 16 стран и пустыню Сахару. Поводом для забега послужили проблемы с азартными играми и алкогольная зависимость. Протяженность пути составила около 16,3 тысячи километров.

    Во время пересечения территории Анголы марафонец-экстремал вместе с командой сопровождения подвергся нападению и был ограблен, в Нигерии команда делала остановку из-за плохого самочувствия Кука, но все же 27-летний уроженец Западного Сассекса по прозвищу «Самый упрямый чудак» (Hardest Geezer) успешно завершил свою миссию. «Я очень устал», — написал он в своих соцсетях, добравшись до финиша.

    Ранее стало известно, что самый быстрый марафонец в мире, Келвин Киптум, погиб в автокатастрофе.

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    Рассел КукМарафонАфрика
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