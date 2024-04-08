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    БТР и полиция с собаками тормозили водителей на въезде в Петербург

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    ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Масштабная проверка с привлечением спецтехники и собак прошла в минувшие выходные на дорогах Петербурга. Большинство выявленных нарушений оказалось миграционного толка.

    В ходе рейда было остановлено более 4 тысяч автомобилей и проверено более 5 тысяч человек — как водителей, так и пассажиров, сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В том числе проверили почти 1,5 тысячи иностранцев. В итоге выявили несколько сотен административных правонарушений, большинство из которых (около 200) касалось миграционного законодательства. Также по итогам рейда возбудили 12 уголовных дел, в основном за незаконный оборот наркотиков.

    В рейде участвовали почти 500 полицейских из ДПС, миграционной, патрульно-постовой, кинологической служб, оперативных подразделений, а также более 200 сотрудников Росгвардии. На кадрах оперативной съемки видно также БТР с «мигалкой», который наряду с машинами ДПС и дорожной техников частично перегораживал магистрали во время рейда. Ранее такой видели на Васильевском острове. «Фонтанка» писала, что технику, предположительно, выдали спецполку патрульно-постовой службы полиции после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Наряды полиции были выставлены на основных трассах на въезде в Петербург. Целью рейда были профилактика правонарушений и проверка эффективности работы полиции по контролю за транспортными потоками, отмечают в главке.

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