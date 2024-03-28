«Уникальный БТР с мигалкой». Отголосок «Крокуса» прокатился по Петербургу

В Василеостровском районе Петербурга сегодня вечером, 28 марта, внимание прохожих и автомобилистов привлек бронетранспортер. Военная техника с мигалкой в сопровождении полиции пронеслась по Камской улице.
читатель «Фонтанки»
По словам читателей «Фонтанки», БТР ехал в сторону центра. Однако в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии успокоили — боевых выездов с целью применения бронетранспортеров по Петербургу сегодня не было. «Это какой-то уникальный БТР с мигалкой», — добавили в ведомстве.
Там также предположили, что БТР является экспонатом, а причиной его нахождения на дорогах города стала перегонка. «Это объясняется тем, что обычно БТР сопровождаются машинами военной полиции. Кроме того, на нем отсутствовали бортовые номера и вооружение», — заключили в пресс-службе.
Но «Фонтанка» на этом не успокоилась. Мы выяснили, что техника, вероятно, — эхо событий в «Крокусе». По нашим данным, БТР выдали спецполку патрульно-постовой службы полиции «в свете последних событий», а перегоняли они его к себе на базу. Это же подтвердил нам и источник в правоохранительных органах.
Ранее губернатор Александр Беглов из-за теракта в подмосковном «Крокусе» заявил, что в Петербурге приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей.