Во время сегодняшнего затмения Луна отбросит на Землю тень шириной 198 км

Затмение Солнца 8 апреля продлится более пяти часов, с 18:42 до 23:52 мск, включая частные фазы. С территории нашей страны его видно не будет. Полную фазу можно будет наблюдать из Северной Америки и с некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Максимальная по длительности фаза, во время которой Луна закроет Солнце почти на 4,5 минуты, придётся на Мексику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Видимый диаметр Луны за счет близости к Земле (353 321 км) будет в 1,0566 раз больше солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет его собою. При этом Луна отбросит на земную поверхность тень шириной 198 км, и жители территорий, которые накроет тень, смогут наблюдать полную фазу солнечного затмения, пояснила ТАСС сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск. Частные фазы начнутся раньше (в 18:42 мск) и завершатся позже (в 23:52 мск). Частное затмение видимо по обе стороны от полосы полного затмения, там, куда попадает лунная полутень.
Затмения Солнца и Луны наблюдаются раз в полгода, между ними две недели. В это время Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, мы видим лунное затмение, а когда Луна — солнечное. Соответственно, лунные затмения случаются в полнолуния, а солнечные — в новолуния.