Во время сегодняшнего затмения Луна отбросит на Землю тень шириной 198 км

Затмение Солнца 8 апреля продлится более пяти часов, с 18:42 до 23:52 мск, включая частные фазы. С территории нашей страны его видно не будет. Полную фазу можно будет наблюдать из Северной Америки и с некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Максимальная по длительности фаза, во время которой Луна закроет Солнце почти на 4,5 минуты, придётся на Мексику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Видимый диаметр Луны за счет близости к Земле (353 321 км) будет в 1,0566 раз больше солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет его собою. При этом Луна отбросит на земную поверхность тень шириной 198 км, и жители территорий, которые накроет тень, смогут наблюдать полную фазу солнечного затмения, пояснила ТАСС сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск. Частные фазы начнутся раньше (в 18:42 мск) и завершатся позже (в 23:52 мск). Частное затмение видимо по обе стороны от полосы полного затмения, там, куда попадает лунная полутень.

