Президент России Владимир Путин рекомендовал проводить в регионах страны конкурс «А ну-ка, девушки!» Соответствующая информация размещена на сайте Кремля в перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Свердловскую и Челябинскую области.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос <...> по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», — говорится в официальном сообщении.



Доложить о проделанной работе необходимо до 1 ноября 2024 года. Ответственными за это назначены главы регионов.

