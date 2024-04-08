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    Путин рекомендовал проводить в регионах страны конкурс «А ну-ка, девушки!»

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    Президент России Владимир Путин рекомендовал проводить в регионах страны конкурс «А ну-ка, девушки!» Соответствующая информация размещена на сайте Кремля в перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Свердловскую и Челябинскую области.

    «Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос <...> по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», — говорится в официальном сообщении.

    Доложить о проделанной работе необходимо до 1 ноября 2024 года. Ответственными за это назначены главы регионов.

    Также в поручении отмечается, что опыт по проведению таких мероприятий можно перенять у «Уралвагонзавода», где конкурс уже идет. Сотрудница этого предприятия, как сообщает ТАСС, в феврале обратилась к Путину, рассказав о культурном досуге завода.

    Телепрограмма «А ну-ка, девушки!» выходила на экраны с января 1970-го по апрель 1987 года. В ней участвовали дамы, работающие в одной сфере. Они боролись за звание лучшей в своей отрасли. Вели передачу Кира Прошутинская, а после нее — Александр Масляков. Сценарий для проекта писал Леонид Якубович.

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