Президент России Владимир Путин рекомендовал проводить в регионах страны конкурс «А ну-ка, девушки!» Соответствующая информация размещена на сайте Кремля в перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Свердловскую и Челябинскую области.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос <...> по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», — говорится в официальном сообщении.
Доложить о проделанной работе необходимо до 1 ноября 2024 года. Ответственными за это назначены главы регионов.
Также в поручении отмечается, что опыт по проведению таких мероприятий можно перенять у «Уралвагонзавода», где конкурс уже идет. Сотрудница этого предприятия, как сообщает ТАСС, в феврале обратилась к Путину, рассказав о культурном досуге завода.
Телепрограмма «А ну-ка, девушки!» выходила на экраны с января 1970-го по апрель 1987 года. В ней участвовали дамы, работающие в одной сфере. Они боролись за звание лучшей в своей отрасли. Вели передачу Кира Прошутинская, а после нее — Александр Масляков. Сценарий для проекта писал Леонид Якубович.