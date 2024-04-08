Внезапно в Петербурге выросли аномальные пробки. Стоят и на КАД, и на ЗСД

Загруженность дорог Петербурга утром 8 апреля достигла «красных»
Плотные пробки возникли не только в городе, но и на скоростных магистралях. На севере ЗСД плотная пробка в сторону юга, пользователи отметили там ДТП. На КАД пробки растянулись почти по всей восточной части. Там начался сезон ремонтов. Перед вантовым мостом пробка превышает
Кроме того, пробки стоят на Мурманском шоссе и Народной улице (как часто бывает, если плотно перед вантовым мостом), на проспекте Косыгина и Заневском, на набережных Невы, в том числе в центре города.