В Янино ребенок съел противовирусные таблетки и не забыл «угостить» собаку

Трехлетний мальчик попал в больницу после «дегустации» противовирусных таблеток. Он съел их сам и накормил собаку.



Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, все произошло сегодня утром в Янино-1. 38-летняя мама мальчика была в ванной, когда сын залез на стул и достал из шкафа противовирусные таблетки. Он сам съел несколько штук, однако, по предварительным данным, большую часть из 28 таблеток скормил собаке.



Родители вызвали скорую помощь. Мальчика забрали в больницу. По данным «Фонтанки», врачи диагностировали у него отравление иммуномодулятором.

