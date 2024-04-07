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    В Янино ребенок съел противовирусные таблетки и не забыл «угостить» собаку

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    9 комментариев

    Трехлетний мальчик попал в больницу после «дегустации» противовирусных таблеток. Он съел их сам и накормил собаку.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, все произошло сегодня утром в Янино-1. 38-летняя мама мальчика была в ванной, когда сын залез на стул и достал из шкафа противовирусные таблетки. Он сам съел несколько штук, однако, по предварительным данным, большую часть из 28 таблеток скормил собаке.

    Родители вызвали скорую помощь. Мальчика забрали в больницу. По данным «Фонтанки», врачи диагностировали у него отравление иммуномодулятором.

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    Комментарии 9

    Гость07 Апр 2024 в 23:24
    Что вы все,-про мальчика, да про мальчика. Собака-то как?
    +1−0
    Гость07 Апр 2024 в 23:12
    В не дружественных странах, эти удоды придумали аптечки на ключ закрывать и упаковку делают специальную, что бы ребенок не открыл, а у нас поел сам и собачку угостил , не пожалел, мама опять же , выводы сделала.. после того, как все случилось.. тчк
    +0−0
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