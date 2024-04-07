Оренбургская прокуратура выдала почти 50 предостережений из-за скачка цен на продукты и воду

Прокуратура Оренбургской области после публикации в СМИ информации о скачке цен на продукты и воду на фоне сильного паводка проверила магазины и вынесла 48 предостережений о недопустимости нарушения закона. Об этом региональное ведомство 7 апреля сообщило в своем телеграм-канале.



Чтобы отследить динамику цен, ведомство проверило сетевые магазины и индивидуальных предпринимателей.



«С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов», — говорится в публикации.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Оренбургской области в ближайшие дни не стоит ждать улучшения ситуации с паводком из-за теплой погоды. За зиму в Приволжском федеральном округе выпало много снега, а земля сильно промерзла. Поэтому во время таяния вода не впитывается в почву, а стекает в реки и приводит к повышению их уровня.



В регионе на следующей неделе днем температура будет достигать 12–17 градусов, по ночам — 4–8 градусов тепла.