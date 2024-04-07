    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, южн

    759мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    Оренбургская прокуратура выдала почти 50 предостережений из-за скачка цен на продукты и воду

    1158
    6 комментариев

    Прокуратура Оренбургской области после публикации в СМИ информации о скачке цен на продукты и воду на фоне сильного паводка проверила магазины и вынесла 48 предостережений о недопустимости нарушения закона. Об этом региональное ведомство 7 апреля сообщило в своем телеграм-канале.

    Чтобы отследить динамику цен, ведомство проверило сетевые магазины и индивидуальных предпринимателей.

    «С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов», — говорится в публикации.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Оренбургской области в ближайшие дни не стоит ждать улучшения ситуации с паводком из-за теплой погоды. За зиму в Приволжском федеральном округе выпало много снега, а земля сильно промерзла. Поэтому во время таяния вода не впитывается в почву, а стекает в реки и приводит к повышению их уровня.

    В регионе на следующей неделе днем температура будет достигать 12–17 градусов, по ночам — 4–8 градусов тепла.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Оренбургская областьПаводок
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    Гость07 Апр 2024 в 20:20
    Секунду! А где же духовные скрепы, традиционные ценности и *великая и щедрая российская душа*, о которых вы там громко чирикаете на каждом углу? Поясните, пожалуйста, ибо недоумеваю, однако.
    +1−0
    Гость07 Апр 2024 в 19:45
    СВОих не бросаем, ага-ага.
    просто на них наживаемся, испокон веку так на руси было
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close