Из-за ветра в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

Порывистый ветер стал причиной «желтого» уровня опасности в Петербурге. Стихия ожидается в городе уже в ближайшее время.



«Желтый» уровень будет действовать в городе на Неве с шести часов вечера воскресенья, 7 апреля , до четырех утра понедельника. Об этом предупреждает пресс-служба администрации.



Автомобилистов в это время просят проявить особую осторожность, если возможно, вообще не садиться за руль. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.

