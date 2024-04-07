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    Из-за ветра в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

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    Порывистый ветер стал причиной «желтого» уровня опасности в Петербурге. Стихия ожидается в городе уже в ближайшее время.

    «Желтый» уровень будет действовать в городе на Неве с шести часов вечера воскресенья, 7 апреля, до четырех утра понедельника. Об этом предупреждает пресс-служба администрации.

    Автомобилистов в это время просят проявить особую осторожность, если возможно, вообще не садиться за руль. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.

    Напомним, что, согласно предупреждению МЧС, к 8 апреля сила ветра в Петербурге может достигнуть 17 метров в секунду. Нынешним вечером порывы могут быть до 15 метров в секунду.

    При этом в городе становится достаточно тепло. Так, начало рабочей недели ознаменуется прогревом воздуха до плюс 14 градусов.

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