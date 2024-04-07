Из-за ветра в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

Порывистый ветер стал причиной «желтого» уровня опасности в Петербурге. Стихия ожидается в городе уже в ближайшее время.
«Желтый» уровень будет действовать в городе на Неве с шести часов вечера воскресенья,
Автомобилистов в это время просят проявить особую осторожность, если возможно, вообще не садиться за руль. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.
Напомним, что, согласно предупреждению МЧС, к
При этом в городе становится достаточно тепло. Так, начало рабочей недели ознаменуется прогревом воздуха до плюс