МЧС предупреждает: ветер окрепнет в Петербурге в начале недели

Ухудшение погоды ожидается в Петербурге в начале рабочей недели. Об этом предупреждает городское управление МЧС воскресным днем 7 апреля.



Ожидается, что порывы ветра 8 апреля могут достигать 17 метров в секунду, сообщает ведомство.

При этом, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в городе в понедельник составит от 12 до 14 градусов тепла. В прибрежных районах — до плюс 9. Ночь также будет относительно теплой — до плюс шести.

Порывистый ветер придет в Петербург к вечеру воскресенья. Ожидается, что его сила составит 15 метров в секунду.

