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    МЧС предупреждает: ветер окрепнет в Петербурге в начале недели

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    5 комментариев

    Ухудшение погоды ожидается в Петербурге в начале рабочей недели. Об этом предупреждает городское управление МЧС воскресным днем 7 апреля.

    Ожидается, что порывы ветра 8 апреля могут достигать 17 метров в секунду, сообщает ведомство.

    При этом, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в городе в понедельник составит от 12 до 14 градусов тепла. В прибрежных районах — до плюс 9. Ночь также будет относительно теплой — до плюс шести.

    Порывистый ветер придет в Петербург к вечеру воскресенья. Ожидается, что его сила составит 15 метров в секунду.

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    Комментарии 5

    Гость07 Апр 2024 в 15:08
    Я, Бонапарт Васильевич Фридрих-Марксов Приморский - очень переживаю как бы не унесло насего тлитосечку. А то очень хотется калтосечки!
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 13:50
    Не эти ли клоуны обещали ураганный ветер на субботу, затем на воскресенье?
    +0−0
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