В Петербург возвращается весна, но ветер расслабиться не даст

Облачная погода ожидается в Петербурге воскресным днем. Будет тепло, но к вечеру порывы ветра станут сильными. Об этом 7 апреля сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».



Если ночью температура воздуха колебалась вплоть до минус 1 градуса, днем воздух прогреется до плюс 11–13 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее — до плюс 8.



«Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный, вечером местами порывы до сильного», — предупреждают синоптики.



Согласно предупреждению МЧС, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

