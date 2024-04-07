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    В Петербург возвращается весна, но ветер расслабиться не даст

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    4 комментария

    Облачная погода ожидается в Петербурге воскресным днем. Будет тепло, но к вечеру порывы ветра станут сильными. Об этом 7 апреля сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    Если ночью температура воздуха колебалась вплоть до минус 1 градуса, днем воздух прогреется до плюс 11–13 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее — до плюс 8.

    «Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный, вечером местами порывы до сильного», — предупреждают синоптики.

    Согласно предупреждению МЧС, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

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    Комментарии 4

    Гость07 Апр 2024 в 11:17
    Но.., шанс всё же есть? - Планируешь поздним вечером расслабиться? - Господи, есть варианты? - Смотря какая цель..) - Уже мы это проходили!..) - Ну.., тогда, посвяти сегодняшний вечер.. - ? - Даже уже и не знаю чем тебя занять!..) - Не спеши, кажется я уже нашёл, не всё на Фонтанке успел я прочитать и посмотреть..) - Кто тебе поверит?!..) - Господи, Ты-то веришь мне?..) - ))) - Почему смеёшься? - Бываешь ты Серьёзным? - Редко!..) - Почему? - Так Ты же Знаешь!..) - На сам деле, это - очень неправильный подход, типа, если все не полностью выкладываются, то и.. - Господи, учитываю я это и, как могу, пытаюсь не дать себе расслабиться!..) - Забавный ты.., неужели не Видишь ты, что Я не дам тебе расслабиться?!..) - Ради чего? - Угадай теперь ты!..) - Угадал! ) - Докажи!..) - Господи, это.. - разные Процессы!..) - ))) - Погоди, может принять Её, как есть, эту.. Петербургскую погоду? - Не, так не прокатывает! - ? - Нужно, хотя бы, чуть-чуть над Ней быть!..) - Спасибо, я учту..) - Иди спать уже
    +0−2
    Гость07 Апр 2024 в 10:51
    Василич расслабиться и не даст. Да и самому в холодильнике не расслабиться.
    +0−4
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