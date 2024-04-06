Картаполов: в весенний призыв может прийти сразу две повестки

В весенний призыв 2024 года может прийти сразу бумажная и электронная повестка. Об этом в субботу, апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Может прийти [электронная и бумажная повестка], ничего страшного в этом нет», — сказал он.



По словам парламентария, в таком случае стоит идти по бумажной повестке. Картаполов отметил, что бумажная и электронная повестки полностью одинаковые.



Ранее глава думского комитета по обороне рассказывал, что электронная рассылка повесток в весенний призыв пройдет в тестовом режиме. Картаполов отмечал, что бумажная повестка остается основной, пока не заработает реестр военнообязанных.

