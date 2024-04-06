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    Картаполов: в весенний призыв может прийти сразу две повестки

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    13 комментариев

    В весенний призыв 2024 года может прийти сразу бумажная и электронная повестка. Об этом в субботу, апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

    «Может прийти [электронная и бумажная повестка], ничего страшного в этом нет», — сказал он.

    По словам парламентария, в таком случае стоит идти по бумажной повестке. Картаполов отметил, что бумажная и электронная повестки полностью одинаковые.

    Ранее глава думского комитета по обороне рассказывал, что электронная рассылка повесток в весенний призыв пройдет в тестовом режиме. Картаполов отмечал, что бумажная повестка остается основной, пока не заработает реестр военнообязанных.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва на военную службу. Кампания стартует с 1 апреля, продлится до 15 июля. В войска планируется отправить 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Рассказываем, какие из нововведений будут действовать во время весеннего призыва.

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    Комментарии 13

    Игорь Соколов06 Апр 2024 в 21:49
    Ондрейке давно пора на заслуженный отдых... на свалку...
    +3−0
    Гость06 Апр 2024 в 21:47
    Пасть китовой акулы огромна, но и в неё не поместится пегидий, который будут класть на две повестки.
    +1−0
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