Замглавы Федеральной таможенной службы похвалила гуляш в своем СИЗО

Замглавы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина, арестованная по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и содержащаяся в СИЗО-6, встретилась с правозащитниками. Те после беседы с ней рассказали СМИ, что женщина находится в четырехместной камере, где есть телевизор, чайник и холодильник, и настроение ее — удовлетворительное.



«Но что интересно, она похвалила местную кухню, особенно гуляш», — цитируют РИА Новости члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марию Ботову.



Ягодкиной грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину она не признает и обжаловала арест. По версии следствия, она, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018–2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам двум компаниям, которые использовали марки для реализации контрафактного алкоголя. Казна недосчиталась свыше 1,2 миллиарда налогов и сборов.

