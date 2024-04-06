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    Замглавы Федеральной таможенной службы похвалила гуляш в своем СИЗО

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    3 комментария

    Замглавы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина, арестованная по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и содержащаяся в СИЗО-6, встретилась с правозащитниками. Те после беседы с ней рассказали СМИ, что женщина находится в четырехместной камере, где есть телевизор, чайник и холодильник, и настроение ее — удовлетворительное.

    «Но что интересно, она похвалила местную кухню, особенно гуляш», — цитируют РИА Новости члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марию Ботову.

    Ягодкиной грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину она не признает и обжаловала арест. По версии следствия, она, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018–2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам двум компаниям, которые использовали марки для реализации контрафактного алкоголя. Казна недосчиталась свыше 1,2 миллиарда налогов и сборов.

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    Комментарии 3

    сVоих не бросаем06 Апр 2024 в 20:40
    конечно довольная, получит пять, реально пару лет, и всё нажитое непосильным трудом останется у неё...
    +2−0
    Гость06 Апр 2024 в 20:40
    Вот и счастье ее нашло по жизни : наестся до отвала, то же не хватало видимо никогда, ну а деньги, как известно - несъедобны .
    +2−0
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