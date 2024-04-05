Дрон атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье

Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило 5 апреля об атаке дрона-камикадзе, совершенной по территории воинской части министерства обороны в Рыбницком районе.
Под удар попала радиолокационная станция, расположенная в шести километрах от приднестровско-украинской границы. РЛС получила незначительные повреждения, обошлось без жертв. На месте работают специалисты следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.
Предыдущая атака беспилотника на воинскую часть непризнанной республики состоялась 17 марта.