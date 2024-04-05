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    Дрон атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье

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    23 комментария

    Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило 5 апреля об атаке дрона-камикадзе, совершенной по территории воинской части министерства обороны в Рыбницком районе.

    Под удар попала радиолокационная станция, расположенная в шести километрах от приднестровско-украинской границы. РЛС получила незначительные повреждения, обошлось без жертв. На месте работают специалисты следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.

    Предыдущая атака беспилотника на воинскую часть непризнанной республики состоялась 17 марта.

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    ПриднестровьеДрон-камикадзеАтака беспилотника
    ЛАЙК7
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ13
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    Комментарии 23

    Гость05 Апр 2024 в 20:41
    А , может это самое , того ? Померещилось , а ?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:40
    ОКРАИНА НАЖИВАЕТ СЕБЕ СОТНЮ ТЫСЯЧ ВРАГОВ...
    +0−0
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