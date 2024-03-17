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    В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть

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    20 комментариев

    Воинскую часть в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) атаковал дрон-камикадзе. Об этом 17 марта сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.

    Инцидент произошел в Тирасполе. Дрон прилетел со стороны Клеверного моста Одесской области Украины. На территории части произошел взрыв. Судя по кадрам видеозаписи, удар пришелся по транспортному вертолету.

    В МГБ добавили, что пострадавших и жертв нет, возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранительные органы.

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    Комментарии 19

    Гость17 Мар 2024 в 18:48
    Беднейшая страна, а камера была установлена "где надо" .... Совпадение ???
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 18:47
    Началось. Россия поможет.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 18:46
    можь пропустил остановку в Одессе?
    +0−0
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