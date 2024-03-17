В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть

Воинскую часть в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) атаковал дрон-камикадзе. Об этом 17 марта сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.
Инцидент произошел в Тирасполе. Дрон прилетел со стороны Клеверного моста Одесской области Украины. На территории части произошел взрыв. Судя по кадрам видеозаписи, удар пришелся по транспортному вертолету.
В МГБ добавили, что пострадавших и жертв нет, возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранительные органы.