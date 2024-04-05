Переживший нападение губернатор Чибис обратился к Росгвардии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правоохранительные органы региона за профессионализм и оперативность при задержании нападавшего. Об этом 5 апреля сообщает мурманский оперштаб.

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях», — заявил Андрей Чибис, напомнив, что в результате событий вчерашнего вечера нападавший был оперативно задержан. Отдельно глава региона сказал «огромное спасибо» всем правоохранителям, которые ежедневно выполняют свой долг.

Вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку. По подозрению в покушении на убийство задержан 42-летний местный житель.