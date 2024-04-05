    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, южн

    761мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    Переживший нападение губернатор Чибис обратился к Росгвардии

    5586
    23 комментария

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правоохранительные органы региона за профессионализм и оперативность при задержании нападавшего. Об этом 5 апреля сообщает мурманский оперштаб.

    «Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях», — заявил Андрей Чибис, напомнив, что в результате событий вчерашнего вечера нападавший был оперативно задержан. Отдельно глава региона сказал «огромное спасибо» всем правоохранителям, которые ежедневно выполняют свой долг.

    Вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку. По подозрению в покушении на убийство задержан 42-летний местный житель.

    По последним данным властей, состояние Чибиса остается тяжелым, в динамике — стабильным. ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора пишет, что чиновника транспортируют из Апатитов в Мурманск санавиацией.

    Подробнее о ситуации — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Андрей Чибис
    ЛАЙК5
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 23

    Гость06 Апр 2024 в 00:15
    Мы нашего Беглова своими телами защитим. Мы любим Беглова. Мы доверяем Беглову.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 22:08
    По пьяни,-бабу не поделили? Бывает. Понять и простить. За примирением сторон. Как никак,-свои люди.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close