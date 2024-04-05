Самолет уже семь месяцев стоит в новосибирском поле. На этом зарабатывает колхоз имени Ленина

Фото: Стрингер / NGS.RU Поделиться Поделиться





Самолет «Уральских авиалиний», который прошлой осенью приземлился на пшеничном поле у села Московка в Новосибирской области, до сих пор стоит на прежнем месте. Авиакомпания оплачивает аренду поля его владельцу — колхозу имени Ленина. Об этом 5 апреля пишет НГС со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка.



«Стоит и стоит, что ему сделается. Никому не мешает, колхозу тоже: им же за это деньги платят», — прокомментировал чиновник.



Фото: Стрингер / NGS.RU Поделиться Поделиться





Сколько стоит аренда поля, в авиакомпании пока не сообщили.



12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. На борту лайнера находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шестеро членов экипажа, никто не пострадал. Согласно заключению Росавиации, пилоты побоялись садиться в Омске из-за неполадок с шасси и решили лететь в Новосибирск, но не смогли верно рассчитать остаток топлива. Обоих пилотов отстранили от полетов, они сейчас в неоплачиваемом отпуске. В действиях бортпроводников нарушений не нашли, осенью они вернулись к работе.



Судьба самолёта ещё не решена окончательно. Сначала авиакомпания собиралась дождаться морозов, чтобы судно могло взлететь с поля, затем решили распилить его на части на месте. В декабре СМИ писали, что его хотят разобрать на запчасти и списать в утиль. В конце февраля Олег Конюк рассказал НГС, что, возможно, попросит оставить самолет в поле в качестве экспоната. По мнению журналистов, он может стать туристической достопримечательностью.

