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    Самолет уже семь месяцев стоит в новосибирском поле. На этом зарабатывает колхоз имени Ленина

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    24 комментария
    Фото: Стрингер / NGS.RU
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    Самолет «Уральских авиалиний», который прошлой осенью приземлился на пшеничном поле у села Московка в Новосибирской области, до сих пор стоит на прежнем месте. Авиакомпания оплачивает аренду поля его владельцу — колхозу имени Ленина. Об этом 5 апреля пишет НГС со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка.

    «Стоит и стоит, что ему сделается. Никому не мешает, колхозу тоже: им же за это деньги платят», — прокомментировал чиновник.

    Фото: Стрингер / NGS.RU
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    Сколько стоит аренда поля, в авиакомпании пока не сообщили.

    12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. На борту лайнера находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шестеро членов экипажа, никто не пострадал. Согласно заключению Росавиации, пилоты побоялись садиться в Омске из-за неполадок с шасси и решили лететь в Новосибирск, но не смогли верно рассчитать остаток топлива. Обоих пилотов отстранили от полетов, они сейчас в неоплачиваемом отпуске. В действиях бортпроводников нарушений не нашли, осенью они вернулись к работе.

    Судьба самолёта ещё не решена окончательно. Сначала авиакомпания собиралась дождаться морозов, чтобы судно могло взлететь с поля, затем решили распилить его на части на месте. В декабре СМИ писали, что его хотят разобрать на запчасти и списать в утиль. В конце февраля Олег Конюк рассказал НГС, что, возможно, попросит оставить самолет в поле в качестве экспоната. По мнению журналистов, он может стать туристической достопримечательностью.

    Фото: Стрингер / NGS.RU
    Фото: Стрингер / NGS.RU

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    Пшеничное полеУральские авиалинииАвиапроисшествиеАвиаинцидент
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    Комментарии 24

    Гость05 Апр 2024 в 14:49
    Надо оставить в качестве достопримечательности. Лет через пять будем смотреть и вспоминать на чем мы летали.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:36
    Колхоз имени Ленина?? Треш какой. Вы, русские, в развитии так на уровне 1965 года и остались.....
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:34
    Все разворуют.
    +0−0
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