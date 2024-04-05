В Петербурге задержали подозреваемого в хищении 25 млн у поставщика Минобороны

По подозрению в особо крупном хищении в Петербурге задержан житель Пскова. Следствие считает, что он отщипнул миллионы от контракта на поставку средств защиты для военных нужд. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля.
В пятиэтажку на Подрезовой улице оперативники сотрудники экономической полиции зашли два дня назад и увезли в отдел 38-летнего псковича. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, дело возбуждено в марте и находится в производстве Следственного комитета.
Хищение вскрылось при исполнении контракта на 120 миллионов рублей для Минобороны на поставку 200 тысяч тактических перчаток в воинскую часть. Он был заключён в конце 2022 года с ростовской компанией. Та в свою очередь привлекла петербургскую фирму, которой был перечислен аванс в 55 миллионов.
По версии следствия, зная об этом, пскович ввёл гендиректора фирмы из Петербурга в заблуждение и под предлогом поставки товаров убедил перевести 25 миллионов рублей на счета подконтрольных компаний и предпринимателя. Деньгами, как считают, распорядился по собственному усмотрению.
Подозреваемый задержан на двое суток. СПАРК знает его как учредителя псковской фирмы, которая занималась перевозками. В начале 2022 года она прекратила своё существование. По предварительным данным, в последнее время мужчина официально трудоустроен не был. В 2021 году Смольнинский суд Петербурга оштрафовал его на 300 тысяч рублей за контрабанду партии табака. Судя по материалам, годом ранее на тот момент ещё директор псковской фирмы заключил контракт с компанией в Германии на поставку топливных древесных гранул. На деле же через границу переправляли спрятанные в биотопливе сигареты — почти 50 тысяч пачек.