В Петербурге задержали подозреваемого в хищении 25 млн у поставщика Минобороны

По подозрению в особо крупном хищении в Петербурге задержан житель Пскова. Следствие считает, что он отщипнул миллионы от контракта на поставку средств защиты для военных нужд. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля.



В пятиэтажку на Подрезовой улице оперативники сотрудники экономической полиции зашли два дня назад и увезли в отдел 38-летнего псковича. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, дело возбуждено в марте и находится в производстве Следственного комитета.



Хищение вскрылось при исполнении контракта на 120 миллионов рублей для Минобороны на поставку 200 тысяч тактических перчаток в воинскую часть. Он был заключён в конце 2022 года с ростовской компанией. Та в свою очередь привлекла петербургскую фирму, которой был перечислен аванс в 55 миллионов.

