В Петербурге приговорили к 6 годам колонии администратора тг-канала, который выступал против СВО

Установлено, что Фарафонов, находясь в Вуктыле, с 23 по 24 сентября 2022 года в своем канале разместил материалы, содержащие публичные призывы к терроризму, чтобы в конечном счете повлиять на прекращение специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Первый Западный окружной военный суд приговорил администратора telegram-канала Николая Фарафонова к шести годам колонии общего режима по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности — часть вторая статьи 205.2 УК РФ, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, 28 апреля 2023 года он опубликовал во «ВКонтакте» комментарий «Героиня нашего времени» под постом о том, что после попытки поджечь военкомат в Коми подозреваемую не отпустили из СИЗО. Суд расценил это как публичное оправдание терроризма.

Фарафонов свою вину не признал, в суде утверждал, что экстремистских взглядов не разделяет, а своим комментарием хотел «поддержать человека, попавшего в СИЗО и вынужденного нести все тяготы и лишения».

Суд приговорил Фарафонова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено на 3 года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.