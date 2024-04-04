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    В Петербурге приговорили к 6 годам колонии администратора тг-канала, который выступал против СВО

    1968
    6 комментариев

    Первый Западный окружной военный суд приговорил администратора telegram-канала Николая Фарафонова к шести годам колонии общего режима по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности — часть вторая статьи 205.2 УК РФ, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Фарафонов, находясь в Вуктыле, с 23 по 24 сентября 2022 года в своем канале разместил материалы, содержащие публичные призывы к терроризму, чтобы в конечном счете повлиять на прекращение специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

    Кроме того, 28 апреля 2023 года он опубликовал во «ВКонтакте» комментарий «Героиня нашего времени» под постом о том, что после попытки поджечь военкомат в Коми подозреваемую не отпустили из СИЗО. Суд расценил это как публичное оправдание терроризма.

    Фарафонов свою вину не признал, в суде утверждал, что экстремистских взглядов не разделяет, а своим комментарием хотел «поддержать человека, попавшего в СИЗО и вынужденного нести все тяготы и лишения».

    Суд приговорил Фарафонова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено на 3 года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

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    Оправдание терроризмаВоенный суд
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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 18:25
    Мне не понятно, какую цель преследуют эти горе-оправдыватели размещая подобные посты. Неужели они считают что прочитав их пост в Кремле срочно соберут совещание с министром обороны и президент грустно скажет "Вася Иванов нас не поддерживает. Ничего не получится". Это мания величия? Лечится в соответствующих учреждениях.
    +0−3
    Гость04 Апр 2024 в 18:11
    Свобода слова-химера и вы пешее понятие типа бронтозавра. Соц.опрос
    +1−0
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