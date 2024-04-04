В Петербурге зафиксировали два случая боррелиоза. За неделю клещи покусали почти два десятка человек

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с укусами клещей в Петербурге за последнюю неделю. Обратившихся за помощью — почти два десятка, чуть меньше половины из них — дети.

В период с 29 марта по 4 апреля в медицинские организации Петербурга обратились 18 человек со впившимися клещами. Среди них были семеро детей до 17 лет, сообщает 4 апреля пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу. В шести случаях клещей пострадавшие подцепили в черте города. Два случая произошли в Приморском районе, два — в Пушкинском, еще по одному — в Красносельском и Петродворцовом.

За неделю в городе зарегистрировали два случая заболевания клещевым боррелиозом. От клещевого энцефалита покусанных уберегло. Также за указанный период в петербургских лабораториях исследовали восемь клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Все результаты были отрицательными.

Напомним, что в Петербурге идет плановая вакцинация от клещевого энцефалита. За минувшую неделю привились 3888 человек, в том числе 879 детей до 17 лет. Напомним, что завершить весь прививочный курс нужно за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Петербуржцы начали обращаться к врачам после укусов клещей после мартовских праздников. Первые случаи в городе зафиксировали еще в феврале, но они были привозными — петербуржцев покусали в более теплых регионах. А вот местные клещи проснулись в марте, что, на самом деле, рано для них. Первый укус в Ленобласти в этом году зафиксировали 17 марта. К началу апреля в медучреждения Ленинградской области обратились уже 11 пострадавших, а в Петербурге — более 20.

Если вас укусил клещ, нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт. Там безопасно снимут клеща, осмотрят и обработают место укуса, а самого кровососа отправят на исследование. Самостоятельно снимать клеща нужно очень аккуратно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется в жертве. Инструкция, как удалять клеща, приводится на сайте Роспотребнадзора.