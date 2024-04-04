    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    764мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    В Петербурге зафиксировали два случая боррелиоза. За неделю клещи покусали почти два десятка человек

    1981
    14 комментариев

    Роспотребнадзор рассказал о ситуации с укусами клещей в Петербурге за последнюю неделю. Обратившихся за помощью — почти два десятка, чуть меньше половины из них — дети.

    В период с 29 марта по 4 апреля в медицинские организации Петербурга обратились 18 человек со впившимися клещами. Среди них были семеро детей до 17 лет, сообщает 4 апреля пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу. В шести случаях клещей пострадавшие подцепили в черте города. Два случая произошли в Приморском районе, два — в Пушкинском, еще по одному — в Красносельском и Петродворцовом.

    За неделю в городе зарегистрировали два случая заболевания клещевым боррелиозом. От клещевого энцефалита покусанных уберегло. Также за указанный период в петербургских лабораториях исследовали восемь клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Все результаты были отрицательными.

    Напомним, что в Петербурге идет плановая вакцинация от клещевого энцефалита. За минувшую неделю привились 3888 человек, в том числе 879 детей до 17 лет. Напомним, что завершить весь прививочный курс нужно за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

    Петербуржцы начали обращаться к врачам после укусов клещей после мартовских праздников. Первые случаи в городе зафиксировали еще в феврале, но они были привозными — петербуржцев покусали в более теплых регионах. А вот местные клещи проснулись в марте, что, на самом деле, рано для них. Первый укус в Ленобласти в этом году зафиксировали 17 марта. К началу апреля в медучреждения Ленинградской области обратились уже 11 пострадавших, а в Петербурге — более 20.

    Если вас укусил клещ, нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт. Там безопасно снимут клеща, осмотрят и обработают место укуса, а самого кровососа отправят на исследование. Самостоятельно снимать клеща нужно очень аккуратно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется в жертве. Инструкция, как удалять клеща, приводится на сайте Роспотребнадзора.

    Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию. Например, его можно сдать в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» на Оборонной улице, 35.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКлещиКлещевой боррелиоз
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    Evil Dogooder04 Апр 2024 в 18:54
    Ещё, кстати, среди причин, почему "раньше такого не было", можно назвать: регулярный покос (или, на худой конец, "объед") травы вокруг городов, сёл и деревень — на нужды сельского хозяйства, а где нет высокой травы — клещам там делать нечего. И долгие холодные зимы, которые вымораживали клещей.
    +2−0
    Гость04 Апр 2024 в 18:37
    Раньше и в деревнях-то особо не было клещей, не говоря о городе. И в лес ходили за ягодами, но кроме лосиных вшей никого не боялись. Потому что ОБРАБАТОВАЛИ и леса, и поля . Был заведённый порядок. А вот сейчас, к сожалению, этого нет.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close