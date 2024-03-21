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    После мартовских праздников к врачам пошли петербуржцы с клещами

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    В Петербурге в Городской вирусологический центр Клинической инфекционной больницы имени Боткина с начала года поступило на исследование девять клещей. Об этом 21 марта сообщает городской комитет по здравоохранению.

    Фото: комитет по здравоохранению Петербурга
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    Первые два клеща сдали в лабораторию еще 13 и 17 февраля. «Фонтанка» рассказывала, что первые пострадавшие получили укусы не в нашем регионе, а в более тёплых краях. В основном люди стали обращаться после мартовских праздников.

    «У всех обследованных кровососущих анализы на клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции отрицательные», — подчёркивают в комитете.

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    Многие уверены, что клещи становятся опасными примерно в мае, однако просыпаются от зимней спячки они ранней весной. При укусе клеща важно быстро обратиться в ближайший травмпункт, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса обработают. В частности, после укуса можно прийти в поликлинические отделения больницы Боткина на Пискаревском, 49, или Миргородской, 3, в будни с 9:00 до 15:30, а в выходные и праздничные дни — в приемное отделение больницы на Миргородской, 3. Напомним, что в городе ведётся вакцинация против клещевого энцефалита.

    Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

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