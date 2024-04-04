В эвакуированный апарт-отель Valo начали пускать жильцов. Люди ждали три часа

В апарт-отель во Фрунзенском районе Петербурга, который эвакуировали из-за сообщения о минировании минувшим вечером, начали возвращаться люди. Многие жильцы всё еще ждут на месте, некоторые — в полотенцах.

Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Поделиться Поделиться





Проверка отеля Valo на улице Салова, 61 затянулась до ночи. В первом часу на место прибыли специалисты с собаками и начали осмотр, рассказали «Фонтанке» очевидцы.

читатели «Фонтанки»

Жители укрывались от холода, где могли: в машинах, ближайших кафе, метро. Многие пошли в ТЦ «Континент», который находится напротив отеля. Как рассказала «Фонтанке» одна из эвакуированных, в половине первого люди еще находились в торговом центре.

«Мы пока находимся в торговом центре. Никого не выгоняют, — отметила она. — Вроде как приехали специалисты с собаками осматривать территорию. Никого не пускают домой. Поэтому пока сидим здесь».

Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Поделиться Поделиться





Среди ожидающих на улице заметили женщину с полотенцем на голове. «Находились в бассейне с супругом, как к нам подбежали и сообщили об эвакуации, побежали в раздевалку. Хотела волосы высушить, не разрешили, с полотенцем на голове пришлось покинуть здание», — поделилась с «Фонтанкой» читательница. Отогреться удалось в машине, которую пришлось заводить через телефон, так как ключи остались в номере.



Около часа ночи в четверг, 4 апреля, стали запускать в здание людей.

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Некоторые люди не стали ждать и уехали ночевать в другое место. Но оставшихся было много. Когда начали пускать обратно, образовались очереди в лифт.

Апарт-отель Valo массово эвакуировали около 22 часов в среду. Причиной стало ложное сообщение о минировании. Санкт-Петербург вечером в среду, 3 апреля, завалило снегом. Температура воздуха опустилась ниже нуля.